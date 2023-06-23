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  1. В Україні

Стефанішина впевнена, що неоднозначне рішення Венеційської комісії щодо нацменшин не завадить руху в ЄС

21:05, 23 червня 2023
Ольга Стефанішина: Хочу звернути увагу на те, що такого поняття, як «російська національна меншина» в цілому не існує в Україні, тому що це не було предметом інтересу самої росії ані в Україні, ані в інших країнах пострадянського табору.
Стефанішина впевнена, що неоднозначне рішення Венеційської комісії щодо нацменшин не завадить руху в ЄС
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що негативний висновок Венеційської комісії щодо закону про нацменшини не вплине на позицію лідерів Європейського Союзу щодо подальшого руху України до членства. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Коментуючи висновок "Венеційки", в якому вимагають від України забезпечити гарантії захисту прав російської меншини, віцепрем’єрка вказала, що Київ неодноразово пояснював фахівцям Ради Європи свій підхід, але, "на жаль, наші коментарі почуті не були".

Водночас вона згадала, що інші закони, які отримали схвалення ЄС – а саме законодавство про медіа та рекламу – вже передбачають кроки з протидії російській пропаганді в аналогічний спосіб, що й законодавство про нацменшини.

"Очевидно, що ті рішення, які стосуються членства України в ЄС – вони завжди ухвалюються політиками. Це політичні рішення. І, очевидно, жоден із лідерів вільної Європи не буде наполягати на тому, щоб ми приділяли увагу саме російській мові", – зауважила Стефанішина.

"Понад те, я хочу звернути увагу на те, що такого поняття, як "російська національна меншина" в цілому не існує в Україні, тому що це не було предметом інтересу самої рф ані в Україні, ані в інших країнах пострадянського табору", – додала вона.

Стефанішина підкреслила, що позиція України щодо "російської меншини" підтримується іншими лідерами, і Київ вважає, що проблемні питання, які не мають політичного характеру, "можуть бути зреалізовані через ухвалення урядових і парламентських рішень".

Нагадаємо, що 12 червня Венеційська комісія оприлюднила критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)".

Народний депутат Володимир В’ятрович назвав «упередженим і місцями неадекватним» висновок Венеційської комісії щодо закону про нацменшини.

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