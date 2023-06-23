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  1. В Украине

Стефанишина уверена, что неоднозначное решение Венецианской комиссии по нацменьшинствам не помешает движению в ЕС

21:05, 23 июня 2023
Ольга Стефанишина: Хочу обратить внимание на то, что такого понятия, как «российское национальное меньшинство» в целом не существует в Украине, потому что это не было предметом интереса самой россии ни в Украине, ни в других странах постсоветского лагеря.
Стефанишина уверена, что неоднозначное решение Венецианской комиссии по нацменьшинствам не помешает движению в ЕС
Фото: Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что отрицательное заключение Венецианской комиссии по закону о нацменьшинствах не повлияет на позицию лидеров Европейского Союза относительно дальнейшего движения Украины к членству. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Комментируя заключение "Венецианки", в котором требуют от Украины обеспечить гарантии защиты прав русского меньшинства, вице-премьер указала, что Киев неоднократно объяснял специалистам Совета Европы свой подход, но, "к сожалению, наши комментарии услышаны не были".

В то же время она вспомнила, что другие законы, которые получили одобрение ЕС – а именно законодательство о медиа и рекламе – уже предусматривают шаги по противодействию российской пропаганде аналогичным образом, что и законодательство о нацменьшинствах.

"Очевидно, что те решения, которые касаются членства Украины в ЕС – они всегда принимаются политиками. Это политические решения. И, очевидно, ни один из лидеров свободной Европы не будет настаивать на том, чтобы мы уделяли внимание именно русскому языку", – отметила Стефанишина.

"Более того, я хочу обратить внимание на то, что такого понятия, как "русское национальное меньшинство" в целом не существует в Украине, потому что это не было предметом интереса самой рф ни в Украине, ни в других странах постсоветского лагеря", – добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что позиция Украины по "русскому меньшинству" поддерживается другими лидерами, и Киев считает, что проблемные вопросы, которые не имеют политического характера, "могут быть реализованы через принятие правительственных и парламентских решений".

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