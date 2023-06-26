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Керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння: судова практика Закарпатського апеляційного суду

20:55, 26 червня 2023
Протягом червня Закарпатський апеляційний суд розглянув кілька справ щодо водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
Керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння: судова практика Закарпатського апеляційного суду

Закарпатський апеляційний суд публікує судову практику у справах, пов’язаних з керуванням транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

20 червня 2023 року Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на постанову Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 29 квітня 2022 року стосовно мешканця міста Мукачево. Суд першої інстанції визнав порушника винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 («Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції») Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На чоловіка було накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме – 17 000 гривень, із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.

Відповідно до постанови, порушник керував транспортним засобом із очевидними ознаками наркотичного сп’яніння, від медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння відмовився.

Захисник особи просить в апеляційній скарзі скасувати постанову суду першої інстанції. Напередодні розгляду справи надійшла заява про відкликання апеляційної скарги від особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Беручи до уваги відмову від апеляційних вимог, перевіривши матеріали справи, керуючись ст. 294 КУпАП, Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційне провадження за апеляційною скаргою на постанову Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 29 квітня 2022 року закрити у зв’язку з відмовою апелянта від апеляційних вимог.

21 червня 2023 року суддя Закарпатського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на постанову Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 вересня 2022 року стосовно мешканця міста Ужгород. Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 130 КУпАП, та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме – 34 000 грн, із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, безоплатного вилучення транспортного засобу.

З матеріалів справи стало відомо, що порушник, який двічі за 2022 рік піддавався адміністративному стягненню за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, керував автомобілем з ознаками наркотичного сп’яніння, відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння.

В апеляційній скарзі адвокат просить поновити строк на апеляційне оскарження судового рішення першої інстанції, обґрунтовує тим, що копія постанови стороні захисту не надсилалася. Однак з 23 листопада 2022 року постанова є доступною в ЄДРСР.

Заслухавши пояснення мешканця Ужгорода¸ який визнаний винуватим, та адвоката, перевіривши матеріали справи та дослідивши зібрані в справі докази, Закарпатський апеляційний суд поновив адвокату строк на апеляційне оскарження судового рішення. Постанову Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 вересня 2022 року апеляційний суд залишив без зміни, а апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

22 червня 2022 року суддя Закарпатського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу, подану особою, яка притягується до адміністративної відповідальності, на постанову судді Свалявського районного суду Закарпатської області від 1 березня 2023 року стосовно мешканця Мукачівського району. Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме – 17 000 грн, із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.

Згідно з постановою, порушник керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння проводився зі згоди водія, із застосуванням приладу «Драгер», який показав позитивний результат.

В апеляційній скарзі порушник вказує на необґрунтованість постанови та просить її скасувати. Апелянт щиро кається, визнає вину у вчиненому, стверджує, що не мав сідати за кермо в стані алкогольного сп’яніння, але через важку хворобу матері дозволив собі вжити у невеликій кількості алкогольні напої для зняття емоційної напруги.

Заслухавши пояснення обвинуваченого та його захисниці, перевіривши матеріали справи і дослідивши зібрані в справі докази, Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу залишити без задоволення, а постанову судді Свалявського районного суду Закарпатської області від 1 березня 2023 року – без задоволення.

Постанова набирає законної сили негайно, є остаточною та оскарженню не підлягає.

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