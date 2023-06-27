Twitter боротиметься з російською пропагандою: Маск погодився дотримуватися нового законодавства ЄС

Соцмережа погодилася дотримуватися нових законів ЄС щодо фейкових новин, російської пропаганди та онлайн-злочинності.

Twitter погодився дотримуватися нових суворих законів ЄС щодо фейкових новин, російської пропаганди та онлайн-злочинності. Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні команда чиновників Єврокомісії відвідала його штаб-квартиру, щоб провести стрес-тестування здатності легально працювати в ЄС.

Кілька тижнів тому власник соцмережі Ілон Маск вийшов з добровільного кодексу практики блоку щодо дезінформації.

Чиновники ЄС були допущені до штаб-квартири компанії, щоб провести інсценування з персоналом Twitter для перевірки контролю над російською пропагандою, фейковими новинами та злочинною діяльністю, в тому числі сексуальною експлуатацією дітей.

Тьєррі Бретон, комісар, відповідальний за дотримання нового Закону про цифрові послуги, привітав той факт, що компанія добровільно погодилася на перевірку.

Він повторив своє попередження всім соціальним мережам про те, що ЄС діятиме швидко і жорстко, щоб підтримати нові закони, які набудуть чинності в серпні цього року.

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