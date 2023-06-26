Головним питанням порядку денного саміту ЄС стане Україна, — чиновник

Повідомляється, що лідери говоритимуть про подальшу підтримку України, так само як і про можливість використання заморожених російських активів для відновлення країни.

Головним питанням порядку денного майбутнього саміту Європейського Союзу, який відбудеться 29-30 червня в Брюсселі, буде Україна.

"Головний фокус саміту - Україна", - сказаву Брюсселі журналістам на умовах анонімності високопоставлений європейський чиновник, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, лідери говоритимуть про подальшу підтримку України, так само як і про можливість використання заморожених російських активів для відновлення країни.

"Ми розпочнемо зустріч лідерів ЄС із запрошеним генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, потім відбудеться обмін думками та обговорення з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Порядок денний Ради такий: спочатку - Україна, потім лідери обговорять міграцію, третє питання - Китай", - окреслив перебіг засідання високопоставлений європейський чиновник.

Крім того, окремо від теми саміту співрозмовник журналістів розповів про лист президента Європейської ради главам держав і урядів "про стратегічний порядок денний ЄС на наступні роки", назвавши його "програмою для ЄС на наступний мандат". Зокрема, у цій програмі Мішель відзначив основні питання, які будуть темами обговорення та ухвалення рішень, а саме - розширення ЄС та його можливості абсорбувати нових членів із адаптацією процесів у ЄС.

"Це все - головні питання грудня", - додав він.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче отримати від НАТО чіткий сигнал, який зафіксував би шлях країни до членства в Альянсі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.