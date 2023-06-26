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  1. В Украине

Главным вопросом повестки дня саммита ЕС станет Украина, — чиновник

14:52, 26 июня 2023
Сообщается, что лидеры будут говорить о дальнейшей поддержке Украины, равно как и о возможности использования замороженных российских активов для восстановления страны.
Главным вопросом повестки дня саммита ЕС станет Украина, — чиновник

Главным вопросом повестки дня предстоящего саммита Европейского союза, который пройдет 29-30 июня в Брюсселе, будет Украина.

"Главный фокус саммита – Украина", - сказал в понедельник в Брюсселе журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник, передает Интерфакс-Украина. 

По его словам, лидеры будут говорить о дальнейшей поддержке Украины, равно как и о возможности использования замороженных российских активов для восстановления страны.

"Мы начнем встречу лидеров ЕС с приглашенным генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, потом пройдет обмен мнениями обсуждение с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Повестка дня Совета такова: сначала - Украина, потом лидеры обсудят миграцию, третий вопрос – Китай", - обозначил ход заседания высокопоставленный европейский чиновник.

Кроме того, отдельно от темы саммита собеседник журналистов рассказал о письме президента Европейского совета главам государств и правительства "о стратегической повестке дня ЕС на последующие годы", назвав его "программой для ЕС на следующий мандат". В частности, в этой программе Мишель указал на основные вопрос, которые будут темами обсуждения и принятия решений, а именно – расширение ЕС и его возможности абсорбировать новых членов с адаптацией процессов в ЕС.

"Это все - главные вопросы декабря", - добавил он.

Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украина хочет получить от НАТО четкий сигнал, который бы зафиксировал путь страны к членству в Альянсе.

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