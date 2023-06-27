Twitter будет бороться с российской пропагандой: Маск согласился придерживаться нового законодательства ЕС

Соцсеть согласилась соблюдать новые законы ЕС относительно фейковых новостей, российской пропаганды и онлайн-преступности.

Twitter согласился соблюдать новые строгие законы ЕС относительно фейковых новостей, российской пропаганды и онлайн-преступности. Об этом сообщает The Guardian.

Накануне команда чиновников Еврокомиссии посетила его штаб-квартиру, чтобы провести стресс тестирование способности легально работать в ЕС.

Несколько недель назад владелец соцсети Илон Маск вышел из добровольного кодекса практики блока по дезинформации.

Чиновники ЕС были допущены в штаб-квартиру компании для проведения инсценировки с персоналом Twitter для проверки контроля над российской пропагандой, фейковыми новостями и преступной деятельностью, в том числе сексуальной эксплуатацией детей.

Тьерри Бретон, комиссар, ответственный за соблюдение нового закона о цифровых услугах, приветствовал тот факт, что компания добровольно согласилась на проверку.

Он повторил свое предупреждение всем социальным сетям о том, что ЕС будет действовать быстро и жестко, чтобы поддержать новые законы, которые вступят в силу в августе этого года.

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