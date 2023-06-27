У МВС пояснили, скільки часу готові документи зберігаються у підрозділах ДМС

У МВС розповіли, що робити громадянам, які не встигли забрати готові паспортні документи.

Фото: dmsu.gov.ua

У МВС нагадують, тим, хто не встиг вчасно забрати документи, що паспорти громадянина України у формі картки (ID-картки) та паспорти громадянина України для виїзду за кордон зберігаються у підрозділах міграційної служби протягом двох років.

Громадянин може написати заяву і у такий спосіб продовжити термін зберігання свого паспортного документа до трьох років.

Також у відомстві зазначають, що до закінчення дії воєнного стану оформлені документи зберігаються у підрозділах ДМС України необмежений термін.

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