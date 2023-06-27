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До $10 000 за можливість виїзду за кордон: викрили незаконні канали переправлення ухилянтів

22:21, 27 червня 2023
Організатори схеми сприяли в оформленні фіктивних шлюбів із жінками, що мають групу інвалідності.
До $10 000 за можливість виїзду за кордон: викрили незаконні канали переправлення ухилянтів
Фото: npu.gov.ua
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що поліцейські Волині перекрили два незаконних канали переправлення осіб. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«До організації першої схеми причетний 50-річний житель м. Києва. Він залучив кількох спільників, серед них - лікар-невропатолог та член військово-лікарської комісії центру комплектування. Фігуранти займалися оформленням медичних висновків із діагнозом, який дає підставу для видачі центром комплектування довідок про відстрочку призову до ЗСУ або про непридатність до служби.

Після отримання всіх необхідних документів фігуранти забезпечували перевезення громадян до Республіки Польща. Один «клієнт» мав сплатити від 3500 до 10 000 доларів США. Наразі організатору та трьом спільникам повідомлено підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Другу «схему» налагодила місцева адвокатеса та її  чоловік, який виконував роль посередника. Жінка поставила на потік оформлення фіктивних шлюбів між жінками з інвалідністю та військовозобов’язаними чоловікам. Також до сфери її відповідальності входило і подальше вирішення питань, пов’язаних з призовом. За свої «послуги» жінка брала від 5 000 до 7 000 доларів США. Частину з отриманих коштів передавала осадовим особам ТЦК та РАЦС, які допомагали з отриманням відповідних довідок.

Викрили фігурантку під час отримання 7 000 доларів США «винагороди». Наразі вирішується питання щодо повідомлення ділкам про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3. ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України», - сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією правоохоронців, послугами організаторів двох «схем» скористалися щонайменше 20 осіб. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення усіх учасників оборудок до відповідальності.

Фото: npu.gov.ua

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