До $10 000 за возможность выезда за границу: разоблачили незаконные каналы переправки уклонистов

Организаторы схемы способствовали оформлению фиктивных браков с женщинами, имеющими группу инвалидности.

Фото: npu.gov.ua

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что полицейские Волыни перекрыли два незаконных канала переправки лиц. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«К организации первой схемы причастен 50-летний житель Киева. Он привлек нескольких сообщников, в том числе врача-невропатолога и члена военно-врачебной комиссии центра комплектования. Фигуранты занимались оформлением медицинских выводов с диагнозом, который дает основание для выдачи центром комплектования справок об отсрочке призыва в ВСУ или о непригодности к службе.

После получения всех необходимых документов фигуранты обеспечивали перевозку граждан в Республику Польша. Один «клиент» должен был заплатить от 3500 до 10 000 долларов США. В настоящее время организатору и трем сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Вторую «схему» наладила местная адвокатеса и ее муж, выполнявший роль посредника. Женщина поставила на поток оформление фиктивных браков между женщинами с инвалидностью и военнообязанными мужчинами. Также в сферу ее ответственности входило и дальнейшее решение вопросов, связанных с призывом. За свои услуги женщина брала от 5 000 до 7 000 долларов США. Часть из полученных средств передавала должностным лицам ТЦК и ЗАГС, которые помогали с получением соответствующих справок.

Разоблачили фигурантку при получении 7 000 долларов США «вознаграждения». Пока решается вопрос о сообщении дельцам о подозрении. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3. ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей, услугами организаторов двух «схем» воспользовались не менее 20 человек. Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения всех участников сделок к ответственности.

Фото: npu.gov.ua

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