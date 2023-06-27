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Стало відомо, скільки витратили на зарплату і відрядження депутатів за три місяці 2023 року

Також опубліковані витрати на відрядження народних депутатів України за кордон.

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Стало відомо, скільки витратили на зарплату і відрядження депутатів за три місяці 2023 року

15:57, 27 червня 2023
Також опубліковані витрати на відрядження народних депутатів України за кордон.
Стало відомо, скільки витратили на зарплату і відрядження депутатів за три місяці 2023 року
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Парламентський Комітет з питань Регламенту 27 червня розглянув звіт Управління справами Апарату Верховної Ради про виконання кошторису Верховної Ради України за перший квартал 2023 року у розрізі бюджетних програм.

Отже, Законом «Про Державний бюджет України на 2023 рік» головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню справами Апарату Верховної Ради передбачено бюджетні призначення в обсязі 2 737 630 300 грн (тобто, 2,7 млрд грн), з яких за загальним фондом – 2,73 млрд грн, за спеціальним фондом – 5,49 млн грн.

За бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» на 2023 бюджетний рік передбачено видатки загального фонду в обсязі 1,26 млрд грн, – лише видатки споживання, а видатки розвитку не передбачені. 

У розрізі окремих видів видатків виконання у першому кварталі 2023 року їх обсягів є таким.

Найбільшими за обсягами у видатках споживання загального фонду у розрізі бюджетної програми «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» є видатки на оплату праці.

За рахунок цих видатків здійснюється виплата заробітної плати народним депутатам України та їх помічникам-консультантам. Річний обсяг видатків на оплату праці  заплановано в сумі 688,55 млн грн., на перший квартал 2023 року – 163,9 млн грн., касові видатки складають 148,2 млн грн. 

Від обсягів видатків на оплату праці безпосередньо залежить обсяг видатків на нарахування на заробітну плату (нарахування єдиного соціального внеску). Річний їх обсяг заплановано в сумі 151,48 млн грн., на перший квартал 2023 року – 36 млн грн., а касові видатки становлять – 32,64 млн грн. 

Як зазначено у пояснювальній записці до звіту та відповідно до наведених вище обсягів, загалом на оплату праці і нарахування на заробітну плату за вказаною бюджетною програмою було використано 180,88 млн грн. (касові видатки).

Від загального обсягу касових видатків за цією бюджетною програмою касові видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату становлять 62,47 %, з яких:

77,38 млн грн. – оплата праці з нарахуваннями народних депутатів України;

103,49 млн грн. – оплата праці з нарахуваннями помічників-консультантів народних депутатів України.

У загальному обсязі видатків споживання за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» значними за обсягами також є видатки за кодом економічної класифікації «Інші виплати населенню». За рахунок цих видатків здійснюються виплати народним депутатам України, передбачені статтями 23, 32, 35 Закону України «Про статус народного депутата України».

На 2023 рік за КЕКВ «Інші виплати населенню» заплановано кошти в обсязі 389,43 млн грн., на перший квартал – 59,43 млн грн., з яких касові видатки складають 52,57 млн грн. (88,5 % від запланованих на звітний період обсягів).

Відповідно до наданої до звіту інформації касові видатки за цим кодом спрямовано на:

відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень – 43,26 млн грн.;

компенсацію витрат на проїзд – 5 млн грн.;

компенсацію витрат на оренду житла або винайм готельного номера – 4,23 млн грн.

У 2023 році заплановані видатки на відрядження народних депутатів України в обсязі 10,3 млн грн.

При цьому у першому кварталі 2023 року запланований обсяг видатків на відрядження – 3,15 млн грн., з яких касові видатки склали 2,56 млн грн. (81,3 % від запланованих на перший квартал обсягів), з яких 2,56 млн грн. – на відрядження народних депутатів України за кордон.

Автор: Наталя Мамченко

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