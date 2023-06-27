У Запоріжжі проведуть навчання на випадок аварії на ЗАЕС

В межах навчання передбачене практичне відпрацювання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та проведення евакуації населення.

Фото: Енергоатом

У Запоріжжі 29 червня планують провести спецнавчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"З метою забезпечення готовності до захисту населення під час можливого виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС обласною військовою адміністрацією 29 червня буде організовано проведення спеціального навчання", - написав він у Телеграм.

В межах навчання передбачене відпрацювання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та проведення евакуації населення. При цьому в ОВА наголошують, що всі заходи мають навчальний характер. Тож мешканців просять дотримуватися спокою.

Там підкреслюють, що наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

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