В Запорожье проведут учения на случай аварии на ЗАЭС

В рамках учений предусмотрена практическая отработка мер по реагированию на чрезвычайные ситуации и проведение эвакуации населения.

Фото: Энергоатом

В Запорожье 29 июня планируется провести специальные учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"С целью обеспечения готовности к защите населения при возможном возникновении чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС областной военной администрацией 29 июня будет организовано проведение специальных учений", - написал он в Телеграм.

В рамках учений предусмотрена отработка мер по реагированию на чрезвычайные ситуации и проведение эвакуации населения. При этом в ОВА подчеркивают, что все мероприятия носят обучающий характер. Поэтому жителей просят соблюдать спокойствие.

Там подчеркивают, что ситуация на атомной станции контролируемая, угроз не зафиксирована.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии.

Однако США не видят признаков того, что рф готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие.

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