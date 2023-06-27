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В столице ученики будут платить за проезд в общественном транспорте на период каникул

15:56, 27 июня 2023
С 1 июля по 31 августа учащиеся должны платить за проезд в общественном транспорте, а имеющие проездные смогут в течение этого периода воспользоваться скидкой в 75%.
В столице ученики будут платить за проезд в общественном транспорте на период каникул
Фото: Adobe Stock
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 1 июля по 31 августа учащиеся должны платить за проезд в общественном транспорте. Имеющие проездные смогут получить на период каникул скидку в 75%. Об этом сообщает КГГА.

Чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение «Киев Цифровой», необходимо добавить ученический билет в аккаунт, введя номер ученического билета и пин-код. После этого нужно нажать «Купить проездной».

При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать «Пополнить».

Для учащихся билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.

Также можно приобрести на ученический одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки для учащихся не предусмотрены.

Пополнить ученический можно также в кассах КП «Киевский метрополитен» («Выдубичи 1», «Почайная 1», «Вокзальная»), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП «ГИОЦ».

Напомним, согласно решению Киевсовета, безвозмездный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется учащимся заведений общего среднего образования Киева только в период учебного года и период годового оценивания – с 1 сентября по 1 июля следующего года.

Также согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений города Киева.

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