У столиці учні платитимуть за проїзд у громадському транспорті на період канікул

З 1 липня до 31 серпня учні повинні платити за проїзд у громадському транспорті, а ті, хто мають проїзні зможуть протягом цього періоду скористатися знижкою у 75%.

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З 1 липня до 31 серпня учні повинні платити за проїзд у громадському транспорті. Ті, хто мають проїзні, зможуть отримати на період канікул знижку у 75 %. Про це повідомляє КМДА.

Щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок «Київ Цифровий», необхідно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського квитка та пін-код. Після цього потрібно натиснути «Придбати проїзний».

При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути «Поповнити».

Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця.



Також можна придбати на учнівський одноразові поїздки, але у цьому випадку окремі знижки для учнів не передбачені.

Поповнити учнівський, окрім того, можна у касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), на сайті та в додатку EasyPay, а також на сайті КП «ГІОЦ».



Нагадаємо, відповідно до рішення Київради, безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається учням закладів загальної середньої освіти Києва лише в період навчального року та період річного оцінювання – із 1 вересня до 1 липня наступного року.

Також згідно з рішенням Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів міста Києва.

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