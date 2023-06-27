В Виннице произошло серьезное ДТП с участием маршрутки: много травмированных, видео

В результате аварии в Виннице телесные повреждения получили 15 человек.

Во вторник, 27 июня, в Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса пригородного сообщения «Богдан» и автомобиля ГАЗ. В результате аварии телесные повреждения получили 15 человек, передает пресс-служба полиции.

«Авария произошла около 10.00 у перекрестка улиц Немировское шоссе и Независимости в г. Винница.

По предварительной информации следствия, 67-летний водитель автобуса "Богдан" допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который находился у правого края дороги.

По состоянию на 13:00 четырнадцать пассажиров обратились за помощью к медикам. Также травмы получил 64-летний водитель ГАЗа.

У водителей отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы», - говорится в сообщении.

Следствием возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет ограничения свободы.

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