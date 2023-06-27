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  1. В Украине

Помог захватить детский лагерь «Артек»: перед судом предстанет экс-правоохранитель

16:34, 27 июня 2023
Мужчина служил в правоохранительных органах Украины, а в 2014 году добровольно перешел на сторону врага.
Помог захватить детский лагерь «Артек»: перед судом предстанет экс-правоохранитель
Фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование в отношении экс-правохранителя, который помог россиянам захватить Международный детский центр «Артек» в АР Крым. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает пресс-служба Бюро.

Мужчина служил в правоохранительных органах Украины, а в 2014 добровольно перешел на сторону врага. Он способствовал переходу детского центра под контроль оккупационных властей. За это предатель получил должность в незаконно созданном «министерстве внутренних дел» оккупантов.

Впоследствии фигурант пошел на повышение и начал служить в так называемой «росгвардии».

В частности, этот орган занимается систематическими политическими преследованиями жителей Крыма, которые не согласны с политикой рф, участвует в силовых разгонах митингов и демонстраций. С начала полномасштабного вторжения рф предатель был среди первых, кто осуществлял репрессии и выискивал проукраински настроенных граждан.

Бывший правоохранитель обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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