Допоміг захопити дитячий табір «Артек»: перед судом постане експравоохоронець

Чоловік служив у правоохоронних органах України, а у 2014 році добровільно перейшов на бік ворога.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування щодо експравоохоронця, який допоміг росіянам захопити Міжнародного дитячий центр «Артек» в АР Крим. Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє пресслужба Бюро.

Чоловік служив у правоохоронних органах України, а у 2014 році добровільно перейшов на бік ворога. Він сприяв у переході дитячого центру під контроль окупаційної влади. За це зрадник отримав посаду у незаконно створеному «міністерстві внутрішніх справ» окупантів.

Згодом фігурант пішов «на підвищення» та почав служити у так званій «росгвардії».

Зокрема, цей орган займається систематичними політичними переслідуваннями мешканців Криму, що незгодні з політикою рф, бере участь у силових розгонах мітингів та демонстрацій. З початку повномасштабного вторгнення росіі зрадник був серед перших, хто здійснював репресії та вишукував проукраїнськи налаштованих громадян.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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