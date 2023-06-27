В МВД объяснили, сколько времени готовые документы хранятся в подразделениях ГМС

В МВД рассказали, что делать гражданам, не успевшим забрать готовые паспортные документы.

Фото: dmsu.gov.ua

В МВД напоминают тем, кто не успел вовремя забрать документы, что паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу хранятся в подразделениях миграционной службы в течение двух лет.

Гражданин может написать заявление и таким образом продлить срок хранения своего паспортного документа до трех лет.

Также в ведомстве отмечают, что до окончания действия военного положения оформленные документы хранятся в подразделениях ГМС Украины неограниченный срок.

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