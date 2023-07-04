В Україні завершено формування мережі медичних закладів за кластерним принципом, — МОЗ

У МОЗ заявили про завдання створити найсильнішу у Європі галузь реабілітації, що полягає як в будівництві реабілітаційних центрів, так і підготовці відповідних кадрів.

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В Україні завершено формування спроможної мережі медичних закладів за кластерним принципом. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на зустрічі з технічним офіцером щодо питань обмеження життєдіяльності, реабілітації, паліативної допомоги Європейського регіонального бюро ВООЗ Сатішем Мішра, виконувачем обов’язків Глави Бюро ВООЗ в Україні Гійомом Сімоняном та їхньою командою, під час якої присутні обговорили основні пріоритети в сфері надання реабілітаційної допомоги.

Так, ключовими пріоритетами були визначені: надання допомоги в гострому та підгострому стані постраждалим внаслідок повномасштабної війни та їх подальша реабілітація, використання потужностей місцевих громад для розширення доступності неспеціалізованої реабілітаційної допомоги, системне підвищення інфраструктурних можливостей системи реабілітації.

За словами міністра, по всій Україні визначені кластерні заклади — багатопрофільні лікарні, в яких працюватимуть повноцінні реабілітаційні відділення.

У такий спосіб вдасться забезпечити функціонування близько 5500 ліжок для надання реабілітаційної допомоги з рівномірним поділом по всій країні.

Наявність ще близько 1500 ліжок передбачена у спеціалізованих закладах реабілітації.

«Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, представляючи орієнтири Української доктрини на пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України, перед нами стоїть завдання створити найсильнішу у Європі галузь реабілітації: це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів. Дякую ВООЗ за партнерство та підтримку і в цій сфері. Вже багато зроблено, але потрібно зробити ще більше. Продовжуємо спільно працювати над розбудовою якісної доказової системи реабілітаційної допомоги в Україні»,– зазначив Віктор Ляшко.

За словами міністра, метою розвитку реабілітаційною системи є якісна реабілітаційна допомога на всіх рівнях та на всіх етапах. Після завершення роботи над інфраструктурним етапом МОЗ сфокусовано на питаннях належного кадрового забезпечення та перевірки якості реабілітаційної допомоги у закладах, що законтрактовані НСЗУ, зазначив Ляшко.

Нагадаємо, нещодавно Уряд прийняв рішення про збільшення кількості сеансів реабілітації, які оплачуються за Програмою медичних гарантій, з 42 до 168 днів.

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