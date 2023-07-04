В Украине завершено формирование сети медицинских учреждений по кластерному принципу, — Минздрав

В Минздраве заявили о задаче создать сильнейшую в Европе отрасль реабилитации, заключающуюся как в строительстве реабилитационных центров, так и в подготовке соответствующих кадров.

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В Украине завершено формирование состоятельной сети медицинских учреждений по кластерному принципу. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на встрече с техническим офицером по вопросам ограничения жизнедеятельности, реабилитации, паллиативной помощи Европейского регионального бюро ВОЗ Сатишем Мишра, исполняющим обязанности Главы Бюро ВОЗ в Украине Гийомом Симоняном и их командой, во время которой присутствующие обсудили приоритеты в сфере предоставления реабилитационной помощи.



Так, ключевыми приоритетами были названы: оказание помощи в остром и подостром состоянии пострадавшим в результате полномасштабной войны и их последующая реабилитация, использование мощностей местных общин для расширения доступности неспециализированной реабилитационной помощи, системное повышение инфраструктурных возможностей



По словам министра, по всей Украине определены кластерные учреждения — многопрофильные больницы, где будут работать полноценные реабилитационные отделения.



Таким образом, удастся обеспечить функционирование около 5500 коек для оказания реабилитационной помощи с равномерным разделением по всей стране.



Наличие еще около 1500 коек предусмотрено в специализированных заведениях реабилитации.

«Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, представляя ориентиры Украинской доктрины на пленарном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины, перед нами стоит задача создать сильнейшую в Европе отрасль реабилитации: это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров. Благодарю ВОЗ за партнерство и поддержку и в этой сфере. Уже многое сделано, но нужно сделать еще больше. Продолжаем совместно работать над развитием качественной доказательной системы реабилитационной помощи в Украине», – отметил Виктор Ляшко.



По словам министра, целью развития реабилитационной системы есть качественная реабилитационная помощь на всех уровнях и на всех этапах. После завершения работы над инфраструктурным этапом Минздрав сфокусирован на вопросах надлежащего кадрового обеспечения и проверки качества реабилитационной помощи в заведениях, законтрактованных НСЗУ, отметил Ляшко.



Напомним, недавно Правительство приняло решение об увеличении количества сеансов реабилитации, оплачиваемых по Программе медицинских гарантий, с 42 до 168 дней.

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