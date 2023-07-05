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НАЗК нагадує, як правильно заповнювати декларацію

10:43, 5 липня 2023
У НАЗК зазначають, що у декларації слід вказувати приналежність до певних об'єднань та організацій.
НАЗК нагадує, як правильно заповнювати декларацію
Фото: youcontrol.com.ua
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У НАЗК готуються до відновлення декларування і нагадують, як правильно заповнювати декларацію.

Так якщо особа є членом об’єднань, організацій, їх керівних, ревізійних чи наглядових органів, то слід звернути увагу на рекомендації заповнення 16 розділу декларації.

Що слід відображати в декларації?

– ГО та спілки, які мають статус юрособи;

– ГО роботодавців та їх об’єднання, на які поширюється дія ЗУ “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”;

– благодійні організації;

– некомерційні об’єднання, що здійснюють професійну діяльність у певній сфері;

– об’єднання фізосіб, які здійснюють професійну діяльність.

Водночас, в декларації не потрібно зазначати членство у політичних партіях, релігійних організаціях, профспілках, ОСББ, асоціаціях органів місцевого самоврядування тощо.

Також не потрібно зазначати членство організаціях членів сімʼї.

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