НАЗК нагадує, як правильно заповнювати декларацію

У НАЗК зазначають, що у декларації слід вказувати приналежність до певних об'єднань та організацій.

Фото: youcontrol.com.ua

У НАЗК готуються до відновлення декларування і нагадують, як правильно заповнювати декларацію.

Так якщо особа є членом об’єднань, організацій, їх керівних, ревізійних чи наглядових органів, то слід звернути увагу на рекомендації заповнення 16 розділу декларації.



Що слід відображати в декларації?



– ГО та спілки, які мають статус юрособи;

– ГО роботодавців та їх об’єднання, на які поширюється дія ЗУ “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”;

– благодійні організації;

– некомерційні об’єднання, що здійснюють професійну діяльність у певній сфері;

– об’єднання фізосіб, які здійснюють професійну діяльність.



Водночас, в декларації не потрібно зазначати членство у політичних партіях, релігійних організаціях, профспілках, ОСББ, асоціаціях органів місцевого самоврядування тощо.



Також не потрібно зазначати членство організаціях членів сімʼї.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.