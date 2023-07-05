НАЗК нагадує, як правильно заповнювати декларацію

У НАЗК готуються до відновлення декларування і нагадують, як правильно заповнювати декларацію.
Так якщо особа є членом об’єднань, організацій, їх керівних, ревізійних чи наглядових органів, то слід звернути увагу на рекомендації заповнення 16 розділу декларації.
Що слід відображати в декларації?
– ГО та спілки, які мають статус юрособи;
– ГО роботодавців та їх об’єднання, на які поширюється дія ЗУ “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”;
– благодійні організації;
– некомерційні об’єднання, що здійснюють професійну діяльність у певній сфері;
– об’єднання фізосіб, які здійснюють професійну діяльність.
Водночас, в декларації не потрібно зазначати членство у політичних партіях, релігійних організаціях, профспілках, ОСББ, асоціаціях органів місцевого самоврядування тощо.
Також не потрібно зазначати членство організаціях членів сімʼї.
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