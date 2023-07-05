НАПК напоминает, как правильно заполнять декларацию

В НАПК готовятся к возобновлению декларирования и напоминают, как правильно заполнять декларацию.
Так, если лицо является членом объединений, организаций, их руководящих, ревизионных или надзорных органов, то следует обратить внимание на рекомендации заполнения 16 раздела декларации.
Что следует отражать в декларации?
– ОО и союзы, имеющие статус юрлица;
- ОО работодателей и их объединения, на которые распространяется действие ЗУ "Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности";
– благотворительные организации;
– некоммерческие объединения, осуществляющие профессиональную деятельность в определенной сфере;
– объединение физлиц, осуществляющих профессиональную деятельность.
В то же время, в декларации не следует указывать членство в политических партиях, религиозных организациях, профсоюзах, ОСМД, ассоциациях органов местного самоуправления и т.д.
Также не нужно указывать членство в организациях членов семьи.
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