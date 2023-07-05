НАПК напоминает, как правильно заполнять декларацию

В НАПК отмечают, что в декларации следует указывать принадлежность к определенным объединениям и организациям.

Фото: youcontrol.com.ua

В НАПК готовятся к возобновлению декларирования и напоминают, как правильно заполнять декларацию.



Так, если лицо является членом объединений, организаций, их руководящих, ревизионных или надзорных органов, то следует обратить внимание на рекомендации заполнения 16 раздела декларации.



Что следует отражать в декларации?



– ОО и союзы, имеющие статус юрлица;



- ОО работодателей и их объединения, на которые распространяется действие ЗУ "Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности";



– благотворительные организации;



– некоммерческие объединения, осуществляющие профессиональную деятельность в определенной сфере;



– объединение физлиц, осуществляющих профессиональную деятельность.



В то же время, в декларации не следует указывать членство в политических партиях, религиозных организациях, профсоюзах, ОСМД, ассоциациях органов местного самоуправления и т.д.



Также не нужно указывать членство в организациях членов семьи.

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