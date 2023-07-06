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  1. В Україні

У Нацполіції є місяць, щоб закрити нелегальні обмінники, — Гетманцев

17:24, 6 липня 2023
Зараз ми поставили жорстку вимогу перед Нацполіцією, аби всі ці заклади були закриті повністю, зазначив Данило Гетманцев.
У Нацполіції є місяць, щоб закрити нелегальні обмінники, — Гетманцев
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В Україні досі діє велика мережа обмінників, які без будь-яких ліцензій Національного банку, без сплати грошей у державний бюджет здійснюють обмін валюти. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув цю ситуацію і поставив жорстку вимогу перед Національною поліцією повернути валютний ринок у правове поле. Про це розповів голова цього Комітету Данило Гетманцев, повідомляється на сайті ВР. 

«В Україні досі працює розгалужена мережа обмінників, які не мають ліцензій. Іноді одна й та ж мережа частково має ліцензії, а частково не має. Це абсолютно неприйнятно, особливо під час війни. Споживач не є захищеним у таких відносинах, а держава не отримує від роботи таких обмінників жодних грошей. Відповідно, нема надходжень і на фінансування армії», - зазначив парламентарій.

За його словами, здебільшого такі обмінники працюють не один рік, і на це чомусь закривають очі правоохоронці в тому чи іншому регіоні.

«Зараз ми поставили жорстку вимогу перед Нацполіцією, аби всі ці заклади були закриті повністю. Ми дали місяць на те, щоб ситуація була врегульована й весь ринок валютообмінних операцій працював виключно в правовому полі», - наголосив Гетманцев. 

Він також додав, що свідомі громадяни можуть допомогти правоохоронцям налагодити роботу на валютному ринку. Якщо виявлено роботу нелегального обмінника, то треба звертатися до Нацполіції, а якщо легальний обмінник порушує правила, то необхідно подати скаргу на гарячу лінію Нацбанку.

Раніше повідомлялося, що обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту. 

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