У Нацполиции есть месяц, чтобы закрыть нелегальные обменники, — Гетманцев

Сейчас мы выставили жесткое требование перед Нацполицией, чтобы все эти заведения были закрыты полностью, отметил Даниил Гетманцев.

В Украине до сих пор действует большая сеть обменников, которые без каких-либо лицензий Национального банка, без уплаты денег в государственный бюджет осуществляют обмен валюты. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел эту ситуацию и потребовал перед Национальной полицией вернуть валютный рынок в правовое поле. Об этом рассказал глава этого Комитета Даниил Гетманцев, сообщается на сайте ВР.

«В Украине до сих пор работает разветвленная сеть обменников, не имеющих лицензий. Иногда одна и та же сеть частично имеет лицензии, а отчасти не имеет. Это совершенно неприемлемо, особенно во время войны. Потребитель не защищен в таких отношениях, а государство не получает от работы таких обменников никаких денег. Соответственно нет поступлений и на финансирование армии», - отметил парламентарий.

По его словам, в большинстве своем такие обменники работают не один год, и на это почему-то закрывают глаза правоохранители в том или ином регионе.

«Сейчас мы выставили жесткое требование перед Нацполицией, чтобы все эти заведения были закрыты полностью. Мы дали месяц на то, чтобы ситуация была урегулирована и весь рынок валютообменных сделок работал исключительно в правовом поле», - подчеркнул Гетманцев.

Он также добавил, что сознательные граждане могут помочь правоохранителям наладить работу на валютном рынке. Если обнаружена работа нелегального обменника, то нужно обращаться в Нацполицию, а если легальный обменник нарушает правила, то необходимо подать жалобу на горячую линию Нацбанка.

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