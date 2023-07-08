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Байден: США готові надати Україні гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю

10:52, 8 липня 2023
США можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до НАТО, зазначив Байден.
Байден: США готові надати Україні гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю
Фото: ОП
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США можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до НАТО. Про це заявив президент США Джо Байден виданню CNN.

Він зазначив, що такі гарантії безпеки - це 10-річне зобов’язання, які беруть на себе США.

"Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва", - зазначив Байден. 

Зауважимо, Ізраїль не є членом НАТО, і Сполучені Штати не зобовʼязані приходити на допомогу країні за договором. Але протягом десятиліть Ізраїль підтримує особливі відносини із США як найстійкіший партнер Вашингтону на Близькому Сході, а також є найбільшим сукупним отримувачем іноземної допомоги США з часів Другої світової війни.

Допомога США Ізраїлю наразі викладена у 10-річних угодах, і остання з них зобовʼязує Вашингтон надати військову допомогу на суму 38 млрд долларів у період із 2019-го по 2028 рік.

Раніше ми писали, що Байден заявив, що Україна зараз не готова до вступу в НАТО. 

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