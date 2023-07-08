Байден: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля

США могут предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предполагающие вступления в НАТО, отметил Байден.

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США могут предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предполагающие вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил президент США Джо Байден изданию CNN.

Он отметил, что такие гарантии безопасности - это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США.

"Они предусматривают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства", - отметил Байден.

Заметим, что Израиль не является членом НАТО, и Соединенные Штаты не обязаны приходить на помощь стране по договору. Но в течение десятилетий Израиль поддерживает особые отношения с США как самый устойчивый партнер Вашингтона на Ближнем Востоке, а также является крупнейшим совокупным получателем иностранной помощи США со Второй мировой войны.

Помощь США Израилю изложена в 10-летних соглашениях, и последняя из них обязывает Вашингтон оказать военную помощь на сумму 38 млрд долларов в период с 2019-го по 2028 год.

Ранее Байден заявил, что Украина пока не готова вступить в НАТО.

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