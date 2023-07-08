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НАПК предлагает Раде уменьшить максимальный размер взноса в поддержку партии

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается снизить максимальный размер взноса в поддержку партии от граждан и бизнеса и запретить финансировать партии государственными предприятиям.

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НАПК предлагает Раде уменьшить максимальный размер взноса в поддержку партии

11:30, 8 июля 2023
В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается снизить максимальный размер взноса в поддержку партии от граждан и бизнеса и запретить финансировать партии государственными предприятиям.
НАПК предлагает Раде уменьшить максимальный размер взноса в поддержку партии
Фото: ВРУ
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Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9419 авторства главы Нацагентства по предотвращению коррупции Александра Новикова о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, привлечения к деятельности политических партий лиц с инвалидностью и усовершенствования механизма государственного финансирования уставной деятельности политической партии, которым предлагается ограничить максимальный размер вклада в поддержку политической партии от физических и юридических лиц и запретить финансировать партии государственным предприятиям.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о политических партиях и уменьшить максимальный размер взноса в поддержку политической партии в течение календарного года для физического лица и ФЛП до шестисот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января года, в котором осуществлялись взносы (1,61 млн по состоянию на 1 января 2023 года).

Для сравнения, действующая редакция закона «О политических партиях» предусматривает, что каждый гражданин может пожертвовать в поддержку политической силы не более 400 размеров минимальной зарплаты в течение года (2,68 миллиона гривен по состоянию на 1 января 2023 года). При этом отдельных ограничений на пожертвования для ФЛП не предусматривается.

Также устанавливается ограничение на пожертвования в пользу партий для юридических лиц в 1200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (3,22 млн. грн. по состоянию на 1 января 2023 года) в течение календарного года. Действующая норма предусматривает, что каждая компания в течение года может пожертвовать партии чуть более 5 миллионов гривен (на 1 января 2023 года).

При этом, если юридическое лицо контролирует несколько других юрлиц, то общий взнос в поддержку партии от указанных лиц в течение календарного года не может превышать 1200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (3,22 млн. грн. по состоянию на 1 января 2023 года).

Кроме этого, законодатель предлагает запретить финансирование политических партий предприятиями, доля государства в которых превышает 10%.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин одобрил «антиолигархический пакет» из четырех законопроектов, разработанных НАПК.

Автор: Ярослав Конощук

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