Хотел «залечь на дно»: в Виннице задержали боевика-разведчика «днр»

СБУ сообщает, что в 2014 году он активно участвовал в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры в Горловке.

Фото: СБУ

В Виннице СБУ задержала бывшего боевика террористической организации «днр». Злоумышленником оказался житель Донецкой области, который в 2014 году вступил в ряды «разведывательной роты» группировки «Восток», которую контролировал 1-й армейский корпус вс рф, сообщает СБУ.

Отмечается, что в том же году он активно участвовал в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка.

Еще до начала полномасштабного вторжения рф боевик решил покинуть ряды оккупантов и переехал в Винницу, где пытался скрываться от правосудия.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали возле дома, где он временно проживал.

У него изъяли телефон, в котором он хранил свои фото с боевых действий против сил антитеррористической операции в Донецкой области.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.