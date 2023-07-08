Хотів «залягти на дно»: у Вінниці затримала бойовика-розвідника «днр»

СБУ повідомляє, що у 2014 він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури у Горлівці.

Фото: СБУ

У Вінниці СБУ затримала колишнього бойовика терористичної організації «днр». Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав «розвідувальної роти» угруповання «Восток», яке контролював 1-й армійський корпус зс рф, повідомляє СБУ.

Зазначається, що у тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка.

Ще до початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав.

У нього вилучили телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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