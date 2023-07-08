Що святкують 8 липня, прикмети, традиції

В Україні відзначають День родини.

В Україні сьогодні святкують День родини. Вперше день родини почали святкувати 2012 року, тому свято вважається досить молодим. Дату обрали зовсім не випадково. Адже саме цього дня в православному світі святкують день Петра та Февронії — святих, які є покровителями шлюбу, родинних зв'язків.

Також 8 липня День бодіарту. Бодіартом називають мистецтво розпису майже оголеного або повністю оголеного тіла. Засновником та промоутером цього свята став художник Енді Голуб з Нью-Йорку.

Крім цього, 8 липня - Всесвітній день боротьби з алергією.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: свині та миші їдять сіно — буде поганий сінокіс трави;

багато осоту — чекайте на холодну зиму;

цього дня стоїть сильна спека — наступні 40 днів також будуть спекотними;

багато деревію в полі — під час косовиці дощитиме;

розсада "п'є" воду до сухого сінокосу, а якщо не вбирає — мокрого.

8 липня вважався сприятливим днем для будь-яких любовних справ. Тому часто зізнавалися у коханні, засилали сватів, грали весілля. Закоханим краще цей день провести разом. Віряни молилися святій Февронії, щоб вона подарувала міцний шлюб та довгі стосунки. Чоловік та жінка повинні разом попрацювати над будь-якою справою, щоб вона принесла достаток.

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