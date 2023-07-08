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НАЗК пропонує Раді зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії від громадян та бізнесу та заборонити фінансувати партії державними підприємствам.

Кабмін пропонує Раді припинити виплату пенсій пенсіонерам, які отримували виплату від окупантів: є умова

Уряд зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким пропонується припинити виплату української пенсії, пенсіонерам, що отримували виплату від РФ за умови, якщо вони це задекларують у заяві, однак на осіб, які «забули» про російську пенсію може потенційно чекати сюрприз.

Декларації посадовців, які будуть подані останніми, НАЗК перевірятиме в першу чергу – НАЗК

Керівництво НАЗК умовляннями та погрозами закликає чиновників, депутатів, суддів подавати декларації за 2021 та 2022 роки.

Не заможні: НАЗК пропонує скасувати спецперевірку деяких слідчих та дізнавачів і повну перевірку їх декларацій

На думку НАЗК, поширення на категорію дізнавачів вимог щодо обов’язкової повної перевірки декларацій та проведення спеціальної перевірки є обтяжливим, та, як показала практика, їх декларації не містять статків.

Засідання комітетів Верховної Ради й надалі будуть проходити у закритому для ЗМІ форматі

Карантин завершився, але комітети продовжать роботу без ЗМІ та запрошених.

  1. Суспільство

Що святкують 8 липня, прикмети, традиції

10:12, 8 липня 2023
В Україні відзначають День родини.
Що святкують 8 липня, прикмети, традиції
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В Україні сьогодні святкують День родини. Вперше день родини почали святкувати 2012 року, тому свято вважається досить молодим. Дату обрали зовсім не випадково. Адже саме цього дня в православному світі святкують день Петра та Февронії — святих, які є покровителями шлюбу, родинних зв'язків.

Також 8 липня День бодіарту. Бодіартом називають мистецтво розпису майже оголеного або повністю оголеного тіла. Засновником та промоутером цього свята став художник Енді Голуб з Нью-Йорку. 

 

Крім цього, 8 липня - Всесвітній день боротьби з алергією. 

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: свині та миші їдять сіно — буде поганий сінокіс трави;
  • багато осоту — чекайте на холодну зиму;
  • цього дня стоїть сильна спека — наступні 40 днів також будуть спекотними;
  • багато деревію в полі — під час косовиці дощитиме;
  • розсада "п'є" воду до сухого сінокосу, а якщо не вбирає — мокрого.

8 липня вважався сприятливим днем для будь-яких любовних справ. Тому часто зізнавалися у коханні, засилали сватів, грали весілля. Закоханим краще цей день провести разом. Віряни молилися святій Февронії, щоб вона подарувала міцний шлюб та довгі стосунки. Чоловік та жінка повинні разом попрацювати над будь-якою справою, щоб вона принесла достаток.

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