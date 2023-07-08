Что празднуют 8 июля, приметы и традиции

В Украине отмечают День семьи.

В Украине сегодня отмечают День семьи. Впервые день семьи начали праздновать в 2012 году, поэтому он считается довольно молодым. Дату выбрали совсем не случайно. Ведь именно в этот день в православном мире празднуют день Петра и Февронии — святых, покровителей брака, родственных связей.

Также 8 июля – День бодиарта. Бодиартом называют искусство росписи почти обнаженного или полностью обнаженного тела. Основателем и промоутером этого праздника стал художник Энди Голуб из Нью-Йорка.

Кроме этого, 8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией.

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: свиньи и мыши едят сено — будет плохой сенокосы травы;

много осота — ждите холодной зимы;

в этот день стоит сильная жара — следующие 40 дней также будут жаркими;

много кашицы в поле — во время сенокоса будет дождь;

рассада "пьет" воду до сухого сенокоса, а если не впитывает — мокрого.

8 июля считался благоприятным днем для любых дел. Поэтому часто признавались в любви, ссылали сватов, играли свадьбу. Влюбленным лучше этот день провести вместе. Верующие молились святой Февронии, чтобы она подарила крепкий брак и долгие отношения. Мужчина и женщина должны вместе поработать над любым делом, чтобы она принесла достаток.

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