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НАЗК пропонує Раді зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії від громадян та бізнесу та заборонити фінансувати партії державними підприємствам.

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НАЗК пропонує Раді зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії

11:30, 8 липня 2023
У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії від громадян та бізнесу та заборонити фінансувати партії державними підприємствам.
НАЗК пропонує Раді зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії
Фото: ВРУ
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт  №9419 авторства голови Нацагентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії, яким пропонується обмежити максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії від фізичних та юридичних осіб та заборонити фінансувати партії державним підприємствам.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону про політичні партії та зменшити максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії протягом календарного року для фізичної особи та ФОПа до  шестисот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески(1,61 млн грн. станом на 1 січня 2023 року).

Для порівняння чинна редакція закону «Про політичні партії» передбачає, що кожен громадянин може пожертвувати на підтримку політичної сили не більше 400 розмірів мінімальної зарплати протягом року(2,68 мільйона гривень станом на 1 січня 2023 року). При цьому окремих обмежень на пожертви для ФОПів не передбачається.

Також встановлюється обмеження на пожертви на користь партій для юридичних осіб у 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб(3,22 млн. грн станом на 1 січня 2023 року) протягом календарного року. Чинна норма передбачає, що кожна компанія протягом року може пожертвувати партії трохи більше 5 мільйонів гривень(станом на 1 січня 2023 року).

При цьому, якщо юридична особа контролює кілька інших юросіб, то загальний внесок на підтримки партії від зазначених осіб протягом календарного року не може перевищувати 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб(3,22 млн. грн станом на 1 січня 2023 року).

Крім цього законодавець пропонує заборонити фінансування політичних партій підприємствами, частка держави в яких перевищує 10%.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» Кабмін схвалив «антиолігархічний пакет» з чотирьох законопроєктів, розроблених НАЗК.

Автор: Ярослав Конощук

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