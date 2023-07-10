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  1. В Україні

У Києві затримали небезпечного серійного крадія

23:01, 10 липня 2023
Зловмисник обкрадав автомобілі у столиці.
У Києві затримали небезпечного серійного крадія
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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Поліцейські Києва затримали зловмисника, який обкрадав автомобілі. Він відчиняв авто шляхом сканування сигналізацій та крав з салону речі власників. Під час обшуку його оселі правоохоронці знайшли речові докази. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку документів та 200 доларів США із автомобіля 55-річного киянина, який був припаркований на стоянці біля магазину у Солом’янському районі столиці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські упродовж кількох годин викрили у скоєнні злочину 47-річного місцевого мешканця, який вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів. Встановлено, що чоловік за допомоги спеціального пристрою відсканував сигналізацію на чужому автомобілі та вкрав цінне  майно. 

За місцем мешкання фігуранта слідчі провели невідкладний обшук. Так, окрім речей 55-річного водія, правоохоронці знайшли у квартирі зловмисника викрадені тижнем раніше у такий самий спосіб речі 62-річної жінки», - сказано у повідомленні.

На даний час правоохоронці встановили два епізоди вчинених чоловіком крадіжок з автомобілів, перевірка продовжується.

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