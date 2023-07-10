В Киеве задержали опасного серийного вора

Злоумышленник обворовывал автомобили в столице.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские Киева задержали злоумышленника, который обворовал автомобили. Он открывал авто путем сканирования сигнализаций и воровал из салона вещи владельцев. Во время обыска его дома правоохранители обнаружили вещественные доказательства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«На днях на спецлинию 102 поступило сообщение о краже документов и 200 долларов США из автомобиля 55-летнего киевлянина, припаркованного на стоянке возле магазина в Соломенском районе столицы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение нескольких часов разоблачили в совершении преступления 47-летнего местного жителя, который уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. Установлено, что мужчина с помощью специального устройства отсканировал сигнализацию на чужом автомобиле и украл имущество.

По месту жительства фигуранта следователи провели безотлагательный обыск. Так, кроме вещей 55-летнего водителя, правоохранители нашли в квартире злоумышленника похищенные неделей ранее таким же способом вещи 62-летней женщины», - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители установили два эпизода совершенных мужчиной краж из автомобилей, проверка продолжается.

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