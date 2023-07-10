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  1. Общество

Посол объяснил, почему украинские беженцы в Израиле останутся в статусе туристов

22:29, 10 июля 2023
В Израиле украинцам предоставляется не статус беженца, а статус, позволяющий легально находиться в стране без ограничения срока в 90 дней.
Посол объяснил, почему украинские беженцы в Израиле останутся в статусе туристов
Фото: bbc.co.uk
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Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский объяснил, почему украинские граждане, бежавшие от войны, находятся в Израиле в статусе туристов. Об этом он рассказал в интервью ZN.

«Давайте разбираться с цифрами и понятиями. Израиль принял около 15 тысяч украинцев. Мы не называем их беженцами: это люди, легально находящиеся в стране без ограничения срока пребывания и сегодня уже имеющие право на работу. Израиль также принял еще около 15 тысяч новых репатриантов из Украины, которые по сути тоже являлись беженцами, потому что все они приехали во время войны. Но это евреи или люди с еврейскими корнями, имеющие право на репатриацию. Они сразу же получают гражданство и являются полноправными гражданами страны со всеми вытекающими последствиями», – сказал посол Бродский.

По его данным, с 24 февраля 2022 года в Израиль из россии приехало около 50 тысяч евреев – в рамках закона о возвращении. Поэтому Израиль называет их не беженцами, а репатриантами. При этом, в отличие от гражданина Украины, россияне без еврейских корней не могут приехать и остаться жить легально в Израиле.

По словам Бродского, в Израиле украинцам предоставляется не статус беженца, а статус, позволяющий легально находиться в стране без ограничения срока в 90 дней.

«Они могут работать и получать определенную помощь от государства», – заявил посол, уточнив, что украинцы защищены от депортации, а относительно злоупотреблений со стороны работодателей могут обратиться в суд несмотря на то, что не являются гражданами Израиля.

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