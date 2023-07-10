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  1. Суспільство

Посол пояснив, чому українські біженці в Ізраїлі залишаться у статусі туристів

22:29, 10 липня 2023
В Ізраїлі українцям надається не статус біженця, а статус, який дозволяє легально перебувати в країні без обмеження терміну 90 днів.
Посол пояснив, чому українські біженці в Ізраїлі залишаться у статусі туристів
Фото: bbc.co.uk
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Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський пояснив, чому українські громадяни, які втекли від війни, перебувають в Ізраїлі у статусі туристів. Про це він розповів в інтерв’ю ZN.

«Давайте розбиратися з цифрами та поняттями. Ізраїль прийняв близько 15 тисяч українців. Ми не називаємо їх біженцями: це люди, які легально перебувають у країні без обмеження терміну перебування і сьогодні вже мають право на роботу. Ізраїль також прийняв ще близько 15 тисяч нових репатріантів з України, які, по суті, теж були біженцями, бо всі вони приїхали під час війни. Але це євреї або люди з єврейським корінням, які мають право на репатріацію. Вони одразу ж отримують громадянство і є повноправними громадянами країни з усіма наслідками, що випливають з цього», – сказав посол Бродський.

За його даними, з 24 лютого 2022 року до Ізраїлю з росії приїхало близько 50 тисяч євреїв – у рамках закону про повернення. Тому Ізраїль називає їх не біженцями, а репатріантами. При цьому, на відміну від громадянина України, росіяни без єврейського коріння не можуть приїхати та залишитися жити легально в Ізраїлі.

За словами Бродського, в Ізраїлі українцям надається не статус біженця, а статус, який дозволяє легально перебувати в країні без обмеження терміну 90 днів.

«Вони можуть працювати та отримувати певну допомогу від держави», – заявив посол, уточнивши, що українці захищені від депортації, а щодо зловживань з боку роботодавців можуть звернутися до суду, незважаючи на те, що не є громадянами Ізраїлю.

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