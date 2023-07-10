Игорь Клименко представил нового командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко, фото

Александр Пивненко назначен Указом Президента Украины.

Министр внутренний дел Игорь Клименко представил нового командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

Как рассказали в МВД, полковник Пивненко имеет актуальный боевой опыт. Бывший командир отдельного отряда специального назначения НГУ, который оборонял Харьков и участвовал в контрнаступлении в Слобожанщине. После этого командовал 3-й бригадой оперативного назначения «Спартан» – одной из бригад Гвардии наступления. А по возвращении из Бахмута возглавлял Восточное территориальное управление НГУ.

Министр внутренних дел Украины отметил, что глава Нацгвардии, как и предыдущий командующий, должен сфокусироваться на подготовке бригад «Гвардии наступления» и эффективном использовании уже сформировавшихся подразделений.

Александр Пивненко назначен Указом Президента Украины.

Джерело фото: facebook.com/mvs.gov.ua

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