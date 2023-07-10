В Киевской области фермер открыл огонь по спецтехнике частных исполнителей

Полиция Киевщины задержала в Свитанку фермера, который открыл огонь по спецтехнике частных исполнителей.

Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция Киевской области сообщила, что фермера, который открыл огонь по специальной технике частных исполнителей, задержали. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«На территорию одного из фермерских хозяйств Цибловской общины прибыли частные исполнители для изъятия имущества, за которое фермер не оплатил средства.

В ответ 57-летний правонарушитель начал стрельбу из нарезного карабина по специальной технике исполнителей. Потерпевшие отсутствуют.

Благодаря слаженным действиям полицейских злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту хулиганства проводится досудебное расследование (ч. 4 ст. 296 УКУ). Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

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