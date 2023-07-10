На Київщині фермер відкрив вогонь по спецтехніці приватних виконавців

Поліція Київщини затримала у Світанку фермера, який відкрив вогонь по спецтехніці приватних виконавців.

Фото: kv.npu.gov.ua

Поліція Київської області повідомила, що фермера, який відкрив вогонь по спеціальній техніці приватних виконавців, затримали. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«На територію одного з фермерських господарств Циблівської громади прибули приватні виконавці задля вилучення майна, за яке фермер не сплатив кошти.

У відповідь 57-річний правопорушник розпочав стрільбу з нарізного карабіну по спеціальній техніці виконавців. Потерпілі відсутні.

Завдяки злагодженим діям поліцейських зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі за фактом хуліганства проводиться досудове розслідування (ч. 4 ст. 296 ККУ). Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі», - сказано у повідомленні.

Фото: kv.npu.gov.ua

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