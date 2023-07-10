На Київщині фермер відкрив вогонь по спецтехніці приватних виконавців

Поліція Київської області повідомила, що фермера, який відкрив вогонь по спеціальній техніці приватних виконавців, затримали. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
«На територію одного з фермерських господарств Циблівської громади прибули приватні виконавці задля вилучення майна, за яке фермер не сплатив кошти.
У відповідь 57-річний правопорушник розпочав стрільбу з нарізного карабіну по спеціальній техніці виконавців. Потерпілі відсутні.
Завдяки злагодженим діям поліцейських зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі за фактом хуліганства проводиться досудове розслідування (ч. 4 ст. 296 ККУ). Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі», - сказано у повідомленні.
Фото: kv.npu.gov.ua
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.