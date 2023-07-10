Консультації ще тривають, остаточне рішення ще не ухвалено – Столтенберг щодо повідомлення Кулеби про скасування ПДЧ

Столтенберг прокоментував твіт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про ПДЧ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що переговори щодо заключної декларації саміту НАТО щодо України ще тривають, тож ще не на часі коментувати, які саме формулювання там будуть прописані.

Як повідомляють у ЗМІ, у понеділок, 10 липня, у Вільнюсі на пресконференції перед початком саміту він прокоментував твіт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про ПДЧ.

«Консультації тривають, і сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення також, коли йдеться про Україну. Жодного остаточного рішення ще не було ухвалено. Але на саміті, і я в цьому абсолютно впевнений, що в нас буде єдність і сильний меседж щодо України», - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що в Осло на неформальному засіданні міністрів закордонних справ запропонував щодо України пакет, який включає «три елементи».

«Один - за програмою практичної підтримки для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими військами та силами НАТО, що наблизить Україну ближче до НАТО, інший елемент - створення Ради НАТО - Україна для консультацій, а також для спільного ухвалення рішень, і третій елемент полягав у тому, щоб зняти вимогу щодо Плану дій щодо членства, перетворивши процес членства для України з двоетапного процесу на одноетапний, і наразі ми обговорюємо ці елементи цього пакету, а також завершуємо обговорення в рамках переговорів щодо точного формулювання», - деталізував генсек альянсу.

Як зазначається, він не став вдаватися в подробиці про процес узгодження союзниками.

«Але я вітаю той факт, що ми наразі будуємо (позицію) на пакеті, який було запущено в Осло, і я впевнений, що у нас є хороший, сильний і позитивний посил, коли лідери зустрінуться», - переконаний Столтенберг.

«Я впевнений, що саміт ухвалить рішення, які будуть сильними і позитивними для України... Але знову, остаточне рішення буде ухвалено, коли ми всі погодимося, і лідери зустрінуться завтра. Тому ще занадто рано оголошувати конкретні рішення і конкретну мову», - наголосив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО домовилися виключити План дій для членства зі шляху України на вступ до Альянсу.

Разом з тим, Ольга Стефанішина пояснила, які наслідки для швидкості реформ в Україні може мати відсутність запрошення України до НАТО.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна на саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, очікує отримати від країн-учасниць Північноатлантичного альянсу надійні та чіткі гарантії безпеки на період, доки держава не увійде до блоку.

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