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  1. У світі

Столтенберг: Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна – НАТО

15:45, 10 липня 2023
Зеленський приєднається на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО, зазначив він.
Столтенберг: Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна – НАТО
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна НАТО.

«Ми модернізуємо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО», - сказав Столтенберг у понеділок, 10 липня, у Вільнюсі.

Крім того, за його словами, «завтра союзники вирішуватимуть про український шлях до членства в НАТО».

Нагадаємо, що раніше ми писали, що Єнс Столтенберг зазначив, що «майбутнє України, звичайно, в НАТО».

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