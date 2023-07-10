Столтенберг: Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна – НАТО

Зеленський приєднається на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО, зазначив він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна – НАТО.

«Ми модернізуємо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО», - сказав Столтенберг у понеділок, 10 липня, у Вільнюсі.

Крім того, за його словами, «завтра союзники вирішуватимуть про український шлях до членства в НАТО».

Нагадаємо, що раніше ми писали, що Єнс Столтенберг зазначив, що «майбутнє України, звичайно, в НАТО».

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