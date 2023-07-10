Столтенберг: Зеленский примет участие в инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО

Зеленский присоединится на инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО, отметил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО.

«Мы модернизируем наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании нового Совета Украина – НАТО», - сказал Столтенберг в понедельник, 10 июля, в Вильнюсе.

Кроме того, по его словам, «завтра союзники будут решать об украинском пути к членству в НАТО».

Напомним, что ранее мы писали, что Йенс Столтенберг отметил, что «будущее Украины, конечно, в НАТО».

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