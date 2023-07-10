На Сумщині проведуть евакуацію мешканців із 5-кілометрової прикордонної зони

Евакуацію на Сумщині проведуть через тривалі обстріли з боку рф.

Фото: ukrinform.com

У Сумській області проведуть евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони з рф через збільшення артилерійських обстрілів. Про це повідомили на офіційному сайті Сумської обласної військової адміністрації.

«Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне - гинуть наші люди», - зазначив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він зазначив, що якщо брати статистику загалом, то з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина.

Артюх також зазначив, що цивільні люди на прикордоні гинуть не тільки від артилерійських обстрілів.

«Зухвале вбивство лісників у Свеській громаді та жителів Шалигинської громади - справа рук російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на нашу територію», - додав голова ОВА.

Водночас знаходження у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги ЗСУ ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку.

«Виходячи з цього, Радою оборони Сумської області прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації», - констатував він.

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