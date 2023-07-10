Консультации еще идут, окончательное решение еще не принято – Столтенберг о сообщении Кулебы об отмене ПДЧ

Столтенберг прокомментировал твит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о ПДЧ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что переговоры по заключительной декларации саммита НАТО в отношении Украины еще продолжаются, поэтому еще не время комментировать какие именно формулировки там будут прописаны.

Как сообщат в СМИ, в понедельник, 10 июля, в Вильнюсе на пресс-конференции перед началом саммита он прокомментировал твит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о ПДЧ.

«Консультации продолжаются, и что сегодня состоятся другие встречи. Но я уверен, что все союзники согласятся в отношении очень четкого сообщение также, когда речь идет об Украине. Никакого окончательного решения еще не было принято. Но на саммите, и я в этом абсолютно уверен, что у нас будет единство и сильный мессидж по Украине», - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в Осло на неформальном заседании министров иностранных дел предложил по Украине пакет, который включает «три элемента».

«Один – по программе практической поддержки для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими войсками и силами НАТО, что приблизит Украину ближе к НАТО, другой элемент - создание Совета НАТО Украина для консультаций, а также для совместного принятия решений, и третий элемент заключался в том, чтобы снять требование о Плане действий по членству, превратив процесс членства для Украины, из двухэтапного процесса в одноэтапный, и сейчас мы обсуждаем эти элементы этого пакета, а также завершаем обсуждения в рамках переговоров по точной формулировке», - детализировал генсек альянса.

Отмечается, что он не стал вдаваться в подробности о процессе согласования союзниками.

«Но я приветствую тот факт, что мы сейчас строим (позицию) на пакете, который был запущен в Осло, и я уверен, что у нас есть хороший, сильный и позитивный посыл, когда лидеры встретятся», - убежден Столтенберг.

«Я уверен, что саммит примет решения, которые будут сильными и позитивными для Украины… Но снова, окончательное решение будет принято, когда мы все согласимся, и лидеры встретятся завтра. Поэтому еще слишком рано объявлять конкретные решения и конкретный язык», - подчеркнул он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО договорились исключить План действий для членства с пути Украины на вступление в Альянс.

Вместе с тем, Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, ожидает получить от стран-участниц Североатлантического альянса надежные и четкие гарантии безопасности на период, пока государство не войдет в блок.

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