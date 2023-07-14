У Мінекономіки підрахували, скількох мільйонів працівників не вистачає українському ринку праці

Україна потребує 4,5 млн робітників.

Україні впродовж наступних десяти років доведеться додатково залучити 4,5 млн співробітників на ринок праці, щоб здійснити повоєнне відновлення. Відповідний прогноз дало Міністерство економіки під час семінару з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Міжнародною організацією праці (МОП).

"Відновлення ринку праці – це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги", – наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася з нестачею робочої сили, проте зараз, коли понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, ситуація з робочою силою в країні стала ще критичнішою.

Зазначається, що МОМ та МОП планують і надалі підтримувати Мінекономіки у прокладанні шляху до відновлення ринку праці для досягнення ключових пріоритетів.

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