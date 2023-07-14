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Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам ДСНС.

У Верховній Раді додатково прокоментували питання виключення з КК неконституційної статті 368-2 «Незаконне збагачення»

У парламенті пояснили підстави виключення з Кримінального кодексу статті 368-2, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення – була визнана неконституційною, але є інша стаття, що встановлює таку відповідальність.

Рада скасувала святкування Різдва 7 січня

Рада схвалила президентський законопроєкт про скасування святкування Різдва 7 січня, а також зміну дат святкування Дня Захисників та захисниць та Дня Української Державності.

Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору

Ухваленим законом збільшується в 3-5 разів штраф за ухилення від переговорів про укладання колективного договору представників роботодавців та профспілок. Підвищені санкції не поширюватимуться на роботодавців, у штаті яких не більше 25 осіб, та профспілки, що представляють інтереси працівників таких роботодавців.

Дослідницька служба Верховної Ради оприлюднила Концепцію реформування системи судів

Фахівці Дослідницької служби Верховної Ради запропонували до обговорення Концепцію реформування системи судів.

  1. В Україні

Рада достроково припинила повноваження депутатки Татьяни Плачкової

11:30, 14 липня 2023
Раніше Плачкова вирішила скласти депутатський мандат.
Рада достроково припинила повноваження депутатки Татьяни Плачкової
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Як ми писали, народна депутатка від забороненої партії "ОПЗЖ" Тетяна Плачкова вирішила скласти депутатський мандат. 14 липня Верховна Рада  припинила повноваження депутатки Плачкової, повідомив народний депутат, член фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. 

Раніше ми писали, що екснардеп від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин постане перед судом за держзраду. 

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