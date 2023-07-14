Рада достроково припинила повноваження депутатки Татьяни Плачкової

Раніше Плачкова вирішила скласти депутатський мандат.

Як ми писали, народна депутатка від забороненої партії "ОПЗЖ" Тетяна Плачкова вирішила скласти депутатський мандат. 14 липня Верховна Рада припинила повноваження депутатки Плачкової, повідомив народний депутат, член фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко.

Раніше ми писали, що екснардеп від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин постане перед судом за держзраду.

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