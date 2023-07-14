У Джонні Деппа спростували візит до рф і пояснили «звернення до росіян»

Це був ролик, зроблений для глобального релізу фільму, — сказав помічник актора.

Як ми писали, з’явилося відео, де американський актор Джонні Депп перед показом фільму "Жанна Дюбаррі" неочікувано побажав росіянам "берегти себе" і натякнув на майбутній візит до рф.

З’ясувалося, що Депп не планував візиту до держави-агресора. Про це заявив помічник актора, Стівен Дейтерс у Твіттер.

Він зазначив, що відео насправді зняте для світового прокату фільму і жодних візитів до рф у Деппа не заплановано.

При цьому актор гастролює країнами Європи зі своїм гуртом "Hollywood Vampires", і під час пісні Heroes на величезному екрані за артистами транслюються кадри з війни в Україні, а наприкінці з'являється український прапор.

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