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Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам ДСНС.

У Верховній Раді додатково прокоментували питання виключення з КК неконституційної статті 368-2 «Незаконне збагачення»

У парламенті пояснили підстави виключення з Кримінального кодексу статті 368-2, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення – була визнана неконституційною, але є інша стаття, що встановлює таку відповідальність.

Рада скасувала святкування Різдва 7 січня

Рада схвалила президентський законопроєкт про скасування святкування Різдва 7 січня, а також зміну дат святкування Дня Захисників та захисниць та Дня Української Державності.

Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору

Ухваленим законом збільшується в 3-5 разів штраф за ухилення від переговорів про укладання колективного договору представників роботодавців та профспілок. Підвищені санкції не поширюватимуться на роботодавців, у штаті яких не більше 25 осіб, та профспілки, що представляють інтереси працівників таких роботодавців.

Дослідницька служба Верховної Ради оприлюднила Концепцію реформування системи судів

Фахівці Дослідницької служби Верховної Ради запропонували до обговорення Концепцію реформування системи судів.

  1. У світі

У Джонні Деппа спростували візит до рф і пояснили «звернення до росіян»

11:21, 14 липня 2023
Це був ролик, зроблений для глобального релізу фільму, — сказав помічник актора.
У Джонні Деппа спростували візит до рф і пояснили «звернення до росіян»
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Як ми писали, з’явилося відео, де американський актор Джонні Депп перед показом фільму "Жанна Дюбаррі"  неочікувано побажав росіянам "берегти себе" і натякнув на майбутній візит до рф.

З’ясувалося, що Депп не планував візиту до держави-агресора. Про це заявив помічник актора, Стівен Дейтерс у Твіттер. 

Він зазначив, що відео насправді зняте для світового прокату фільму і жодних візитів до рф у Деппа не заплановано.

При цьому актор гастролює країнами Європи зі своїм гуртом "Hollywood Vampires", і під час пісні Heroes на величезному екрані за артистами транслюються кадри з війни в Україні, а наприкінці з'являється український прапор.

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