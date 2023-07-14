Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше в історії виграла Wimbledon-2023 у міксті

Людмила Кіченок у тандемі з хорватом Мате Павічем виграла Вімблдонський турнір в міксті та стала першою українкою в історії, якій це вдалося.

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Українська тенісистка Людмила Кіченок стала чемпіонкою Вімблдону-2023 у змішаному парному розряді. У фіналі змагань українка та її напарник Мате Павіч (Хорватія) у трьох сетах обіграли тандем Сюй Іфань (Китай) / Йоран Фліген (Бельгія) з рахунком 6:4, 6:7 (9:11), 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українсько-хорватський тандем жодного разу не віддав свою подачу і зробив 2 брейки. На тай-брейку 2-ї партії у Маті та Людмили був матчбол на прийомі, проте вони не змогли його реалізувати.

Кіченок вперше зіграла у фіналі турніру Grand Slam і з першої спроби здобула трофей. Павич вигравав у міксті Australian Open 2018 та US Open 2016. На Вімблдоні він уперше зіграв у фіналі змішаного парного розряду.

Людмила стала третьою українкою, яка здобула титул на турнірі Grand Slam, та першою з українських тенісистів, хто виграв трофей на трав'яному мейджорі. У 2008 році на Australian Open сестри Альона та Катерина Бондаренко здобули титул, обігравши у фіналі Вікторію Азаренко з Білорусі та Шахар Пер з Ізраїлю у трьох сетах.

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