Украинская теннисистка Людмила Киченок впервые в истории выиграла Wimbledon-2023 в миксте

Людмила Киченок в тандеме с хорватом Мате Павичем выиграла Уимблдонский турнир в миксте и стала первой украинкой в истории, которой это удалось.

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Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона-2023 в смешанном парном разряде. В финале соревнований украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли тандемСюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия) со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинско-хорватский тандем ни разу не отдал свою подачу и сделал 2 брейка. На тай-брейке 2-й партии у Мате и Людмилы был матчбол на приеме, однако они не смогли его реализовать.

Киченок впервые сыграла в финале турнира Grand Slam и с первой попытки завоевала трофей. Павич выигрывал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. На Уимблдоне он впервые сыграл в финале смешанного парного разряда.

Людмила стала третьей украинкой, которая завоевала титул на турнире Grand Slam, и первой из украинских теннисистов, кто выиграл трофей на травяном мейджоре. В 2008 году на Australian Open сестры Алена и Катерина Бондаренко завоевали титул, обыграв в финале Викторию Азаренко из Беларуси и Шахар Пер из Израиля в трех сетах.

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